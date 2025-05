Samarco anuncia 122 vagas de emprego em Anchieta

Os moradores de Anchieta que estão buscando por emprego podem se candidatar, nesta quarta-feira (14).

A empresa Samarco está com vagas em aberto para as áreas de instrumentista, mecânico montador, caldeireiro, montador de andaimes, projetista de andaimes, montador de andaimes (líder) e técnico de medição. Somando 122 vagas ao todo.

Os interessados devem se candidatar no Sine Anchieta, localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, Centro.

Dúvidas podem ser tiradas através dos telefones (28) 99254-7621. Caso sua pergunta seja sobre o seguro-desemprego, ligue para o (28) 99278-4821.

