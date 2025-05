São Mateus: trabalhador morre ao cair em secador de café

Um trabalhador morreu na últimasexta-feira (23) depois de cair em uma máquina de secagem de café em uma propriedade rural em São Mateus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no sistema de transporte dos grãos, que leva o café do armazenamento até o secador.

Por meio de boletim, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) informou que, conforme o registro, o homem teria sido soterrado pelos grãos durante o funcionamento do equipamento conhecido como elevador de café.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o trabalhador já estava sem vida.

Vídeo: Redes Sociais