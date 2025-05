Saques superam depósitos na poupança em R$ 6,4 bi

A caderneta de poupança registrou, em abril, uma saída líquida de R$ 6,418 bilhões, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (9) pelo Banco Central. No período, os depósitos somaram R$ 349,592 bilhões, enquanto os saques alcançaram R$ 356,010 bilhões. Os rendimentos creditados nas contas totalizaram R$ 6,512 bilhões, elevando o saldo da poupança para R$ 1,005 trilhão.

Este resultado marca o quarto mês consecutivo de retiradas líquidas da poupança. No acumulado de 2025, os resgates superaram os depósitos em R$ 52,110 bilhões. Desde julho de 2024, a caderneta vem registrando saídas líquidas mensais, com exceção de dezembro daquele ano, quando houve um ingresso líquido de R$ 5 bilhões.

A elevação da taxa Selic tem sido apontada como um dos fatores que contribuem para esse movimento. Nesta semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central aumentou a Selic em 0,5 ponto percentual, fixando-a em 14,75% ao ano, o maior patamar desde 2006. Essa foi a sexta alta consecutiva, visando conter a inflação persistente, que permanece acima da meta oficial de 3%.

No comunicado divulgado após a reunião, o Copom não forneceu indicações claras sobre os próximos passos, destacando a necessidade de cautela diante do cenário de incerteza econômica global e dos efeitos acumulados das medidas já implementadas. O comitê enfatizou que a política monetária deverá permanecer significativamente contracionista por um período prolongado para assegurar a convergência da inflação à meta.

Analistas do mercado financeiro projetam que a Selic se mantenha em 14,75% ao ano até o final de 2025, refletindo a postura prudente adotada pelo Banco Central diante dos desafios econômicos atuais.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui