Sarau Verbo Intransitivo homenageia mães no encerramento sábado

Neste sábado (10), a Casa dos Braga recebe a última edição do Sarau Verbo Intransitivo na temporada 2025. Desta vez, o encontro ocorre na véspera do Dia das Mães e reúne música, poesia, dança, cinema e teatro para homenagear as mães e todas as mulheres. O evento ocorre às 19h e a entrada é franca.

O Sarau Verbo Intransitivo é realizado desde 2009 por artistas cachoeirenses do Grupo Anônimos de Teatro e nasceu das inquietações artísticas da poetisa e professora Milena Paixão e do ator Luiz Carlos Cardoso. A iniciativa surgiu com o intuito de reunir jovens artistas da cidade para um encontro de expressões artísticas e troca de experiências.

Em 2025, a programação contou com três edições, realizadas quinzenalmente em diferentes espaços culturais do centro da cidade. Sobem ao palco os artistas Alessandra Biato, Milena Paixão, Luiz Carlos Cardoso, Zé Ricardo, Amélia Barretto, João de Paula Junior, Maria Elvira Tavares Costa, Cineclube Jece Valadão e a Livre Cia. de Dança.

O projeto é realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do edital nº 04/2023 – Diversidade Cultural Capixaba – Incentivo à Leitura, com apoio da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult).

Sarau contou com outras edições

A primeira edição, realizada no último dia 11, teve como tema o cantor e compositor Sérgio Sampaio. O segundo Sarau aconteceu no dia 26 de abril, na Praça de Fátima, com o tema Poéticas Urbanas.