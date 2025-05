Semana começa com tempo estável e umidade alta em Cachoeiro; confira

Nesta segunda-feira (26), o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de céu completamente nublado em Cachoeiro de Itapemirim. Durante a noite, a nebulosidade persiste, mas sem chance de chuva.

A temperatura varia entre 20°C ao amanhecer e 26°C à tarde. Apesar das nuvens, não há previsão de chuva: os índices indicam 0,0mm e 0% de probabilidade.

Além disso, a umidade relativa do ar se mantém elevada, oscilando entre 70% e 93%. Já os ventos sopram de sudeste, com velocidade de até 4 km/h.

Como não há instabilidade, também não há chance de arco-íris neste dia. O Sol nasce às 06h10min57s e se põe às 17h11min36s, enquanto a Lua aparece em fase minguante.

Portanto, mesmo com o céu fechado em alguns momentos, a segunda-feira será tranquila e sem surpresas climáticas. Ideal para compromissos ao ar livre.

