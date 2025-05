Semana S reforça turismo capixaba com palestras e capacitações

Com foco em experiências gastronômicas, tours guiados e capacitações voltadas ao turismo, a Semana S do Comércio movimenta o Espírito Santo até o dia 17 de maio, reforçando o papel do Sistema Fecomércio-ES (Sesc e Senac) no desenvolvimento do setor turístico estadual. O evento integra uma mobilização nacional da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e conta com mais de 160 ações gratuitas em todas as regiões capixabas.

A programação é realizada em parceria com a Câmara Empresarial do Turismo (CET-ES) e inclui vivências práticas, aulas-show, palestras, trilhas guiadas e inovação tecnológica, com o objetivo de valorizar os profissionais do setor, promover a cultura local e qualificar serviços oferecidos aos turistas.

Turismo como vetor de desenvolvimento

“O grande propósito da Semana S é mostrar como o Sistema Fecomércio-ES transforma vidas e impulsiona o desenvolvimento econômico por meio da educação, inovação, turismo e bem-estar”, afirma Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES.

O Senac-ES é responsável por capacitações voltadas ao atendimento no setor turístico, enquanto o Sesc-ES promove ações culturais, de lazer e de inclusão. Ambas as instituições buscam alinhar a qualidade dos serviços à promoção da qualidade de vida para moradores e visitantes.

Já nos dias 16 e 17 de maio, o Ilha Buffet, em Vitória, recebe duas palestras: uma sobre inteligência artificial aplicada ao atendimento no turismo, com o economista Andrea Iorio; e outra sobre o programa Sesc Turismo Social, que oferece excursões acessíveis para trabalhadores do comércio e o público geral.

Atuação estratégica da CET-ES

As ações da Semana S também refletem o trabalho da Câmara Empresarial do Turismo (CET-ES), que articula políticas e projetos para o fortalecimento do setor, como a Lei Geral do Turismo e o plano Turismo 2035. “Participar da Semana S reforça nosso compromisso com o crescimento do turismo capixaba”, destacou Raimundo Nonato, presidente da CET-ES.

Além da programação turística, a Semana S conta com shows gratuitos de artistas como Silva, Casuarina e Pato Fu (versão infantil), além de oficinas, serviços de saúde, beleza e bate-papos com Criolo e Gabriel O Pensador. As inscrições podem ser feitas no site da Fecomércio-ES, mediante doação de 2 kg de alimentos para o programa Sesc Mesa Brasil.