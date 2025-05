Serra: Operação da PM resulta em apreensão de drogas e detenção

Na madrugada desta terça-feira (6), a Polícia Militar, por meio de equipes do 6º Batalhão, realizou duas operações de combate ao tráfico de drogas nos bairros Praia de Carapebus e Santiago da Serra, no município de Serra, resultando na detenção de um suspeito e na apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

Durante patrulhamento preventivo no bairro Praia de Carapebus, os militares avistaram um homem carregando uma mochila. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo tentou fugir para uma área de mata. No entanto, foi rapidamente alcançado e abordado pela equipe policial. Durante a busca, foram encontrados dentro da mochila R$ 239,00 em dinheiro, 86 buchas de maconha (totalizando 200g), 108 pedras de crack (35g), uma pedra grande de crack (135g), 82 pacotes de cocaína (25g), uma porção de cocaína (175g), 67 papelotes de cocaína (90g), 61 pinos de cocaína (120g), além de um tablete de maconha (1kg). Também foram apreendidos dois carregadores alongados de arma de fogo, de calibre não identificado, e um aparelho celular.

Em outra ação, no bairro Santiago da Serra, uma equipe policial realizou patrulhamento pela região e avistou vários indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença dos militares, os suspeitos fugiram, abandonando no local diversos entorpecentes. Os materiais foram apreendidos e entregues na 3ª Delegacia Regional da Serra, incluindo 200 pinos de cocaína (382g), 38 pedras de crack (10g) e 35 buchas de maconha (44g). Não houve detenções neste caso.

O homem detido, juntamente com os entorpecentes apreendidos, foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde as providências legais serão tomadas. As ações reforçam o compromisso da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas na região.