Servidores de Alegre participam de ação sobre saúde e segurança

Cerca de 100 servidores públicos participaram, na última quarta-feira (30), do Dia D de Conscientização para Prevenção de Acidentes de Trabalho e Assédio, realizado no Parque Getúlio Vargas, conhecido como Jardim da Prefeitura. A ação integra a campanha Abril Verde e teve como foco a promoção da segurança no trabalho e o bem-estar psicológico dos profissionais da administração municipal.

A programação contou com palestras voltadas à orientação jurídica, saúde mental e prevenção de acidentes. A advogada Camila Souza falou sobre os direitos trabalhistas, destacando deveres e garantias legais dos servidores. Em seguida, profissionais do Labcenter abordaram boas práticas de segurança no ambiente laboral, com foco na prevenção de acidentes.

Encerrando o ciclo de palestras, a representante da OAB, Dra. Marília Tiburso, trouxe reflexões sobre saúde mental no serviço público, chamando a atenção para os efeitos do assédio moral e da sobrecarga emocional nos servidores.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos servidores, incentivando uma cultura organizacional mais saudável, segura e respeitosa.