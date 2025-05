Setor de serviços cresce 0,3% em março e se mantém próximo de recorde

O setor de serviços no Brasil registrou alta de 0,3% em março, na comparação com fevereiro deste ano. Esse é o segundo mês consecutivo de crescimento, após avanço de 0,9% em fevereiro, resultando em um acumulado positivo de 1,2% no bimestre. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O desempenho reforça a resiliência do setor, que está apenas 0,5% abaixo do pico histórico, alcançado em outubro de 2024. Segundo o pesquisador do IBGE, Rodrigo Lobo, o segmento “vem se sustentando muito próximo do seu nível recorde”. Ele ressalta que mesmo as quedas registradas nos últimos meses “não podem ser vistas como de reversão de trajetória, porque flutuações nos serviços são naturais”.

Setor acumula alta em várias bases de comparação

Além do crescimento mensal, o setor apresentou alta de 1,9% em relação a março de 2024, 2,4% no acumulado do primeiro trimestre de 2025 e 3% nos últimos 12 meses. Em relação ao período pré-pandemia (fevereiro de 2020), os serviços operam 16,5% acima do patamar registrado na época.

Transportes lideram alta entre os segmentos

Três das cinco atividades pesquisadas apresentaram avanço de fevereiro para março:

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio : +1,7% (acumulado de 2,2% em dois meses)

: +1,7% (acumulado de 2,2% em dois meses) Serviços profissionais, administrativos e complementares : +0,6% (acumulado de 1,9%)

: +0,6% (acumulado de 1,9%) Serviços prestados às famílias: +1,5% (acumulado de 1,8%)

O segmento de outros serviços ficou estável após alta acumulada de 5,5% em dois meses. Já os serviços de informação e comunicação registraram queda de 0,2%, interrompendo sequência de crescimento entre novembro e fevereiro (+3,8%).

Turismo oscila, mas segue em patamar elevado

As atividades turísticas apresentaram leve retração de 0,2% em março, após alta de 2,7% no mês anterior. Mesmo assim, o setor está 9,2% acima do nível pré-pandemia e 3,9% abaixo do recorde da série histórica, registrado em dezembro de 2024.

Receita nominal cresce 1% no mês

A receita nominal dos serviços também apresentou expansão, com alta de 1% em março. Em relação a março de 2024, o crescimento foi de 7,5%, com acumulados de 7,6% no ano e 7,7% em 12 meses.

Com informações de Agência Brasil