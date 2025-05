Sexta começa fria e nublada em Cachoeiro de Itapemirim

A sexta-feira (30) em Cachoeiro de Itapemirim será marcada por céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as temperaturas devem variar entre 19°C e 22°C, proporcionando um clima ameno na região.

Durante a madrugada, os termômetros registraram cerca de 19°C, com elevação para 22°C pela manhã. À tarde, a máxima prevista é de 22°C, mantendo-se estável até a noite, quando a temperatura retorna aos 19°C.

A umidade relativa do ar oscila entre 65% e 90%, e os ventos sopram predominantemente do sudeste para o sul, com intensidade fraca.

O sol nasceu às 6h13 e se põe às 17h10. A lua encontra-se na fase nova, contribuindo para noites mais escuras.