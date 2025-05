Show da Lady Gaga vai ser transmitido? Veja AO VIVO

A Rede Globo anunciou mudanças em sua grade de programação neste sábado (3) para transmitir o aguardado show da Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro. O espetáculo será exibido a partir das 21h15, dentro do especial intitulado Todo Mundo No Rio: Lady Gaga.

Show da Lady Gaga vai ser transmitido ao vivo para todo o Brasil

Antes de mais nada, é importante destacar que o show da Lady Gaga vai ser transmitido ao vivo para todo o Brasil. A apresentação integra o projeto “Todo Mundo no Rio”, promovido pela Globo com o objetivo de destacar grandes eventos internacionais em solo brasileiro. Por isso, fãs em todas as regiões poderão acompanhar cada detalhe da performance.

Lady Gaga promete espetáculo histórico em Copacabana

Além disso, a cantora pop traz ao Brasil um espetáculo de alto nível, com músicas que marcaram sua carreira. Nesse sentido, sucessos como “Bad Romance”, “Shallow” e “Rain on Me” estão no repertório da noite. Consequentemente, o show promete emocionar o público presente e os telespectadores.

Especial da Globo começa às 21h15

Conforme anunciado, a transmissão na Globo começará às 21h15, no horário de Brasília. A exibição incluirá imagens ao vivo e conteúdos exclusivos dos bastidores. Ou seja, quem estiver em casa também terá uma experiência imersiva.

Mudanças na programação da Globo

Por conta do evento, o tradicional “Altas Horas” será temporariamente retirado da programação. Em seu lugar, a emissora exibirá o especial “Todo Mundo No Rio: Lady Gaga”. Com isso, a noite de sábado será inteiramente dedicada à diva pop e à celebração da música.

Show em Copacabana será gratuito

Vale lembrar que o show na Praia de Copacabana será totalmente gratuito. Assim, qualquer pessoa poderá assistir à apresentação de perto. Contudo, a recomendação é que o público chegue com antecedência devido à grande expectativa de público.

Cobertura multiplataforma da Globo

Além da TV aberta, a Globo investiu em uma cobertura digital robusta. Dessa forma, trechos da apresentação estarão disponíveis no Globoplay e nas redes sociais da emissora. Inclusive, os fãs poderão acompanhar momentos dos bastidores em tempo real.

Palco contará com tecnologia de ponta

Ao mesmo tempo, a estrutura do evento impressiona. O palco, montado especialmente para a ocasião, contará com tecnologia de ponta em som e iluminação. Logo, a produção promete um espetáculo visual à altura da estrela internacional.

Expectativa de público é alta

De acordo com a prefeitura, são esperadas mais de 1 milhão de pessoas na orla de Copacabana. Portanto, foi montado um esquema especial de segurança e transporte para garantir a organização do evento. Ainda assim, é importante planejar a chegada com cuidado.

Como assistir ao show da Lady Gaga ao vivo

Em resumo, quem deseja saber como assistir ao show da Lady Gaga deve sintonizar na Globo às 21h15 deste sábado (3). Tanto na TV quanto online, o público poderá aproveitar cada minuto da apresentação histórica.