Show da Lady Gaga: veja onde assistir de graça e em casa

Lady Gaga vai comandar um dos maiores eventos musicais do ano no Brasil. Neste sábado, 3 de maio, a cantora sobe ao palco montado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e deve atrair uma multidão. A expectativa é que o show da Lady Gaga supere os recordes de público já registrados na orla carioca por artistas como Rolling Stones e Elton John.

Fãs montam acampamento para assistir ao show da Lady Gaga de perto

Desde o anúncio oficial, fãs da artista norte-americana lotam as redondezas de Copacabana. Muitos chegaram dias antes para garantir um bom lugar na areia, de frente para o palco. Eles montaram barracas, organizaram filas e criaram pontos de encontro. A energia entre os admiradores da “Mother Monster” já transforma a praia em um cenário de celebração.

Canais transmitem o show da Lady Gaga ao vivo para todo o Brasil

Quem não conseguir chegar ao Rio de Janeiro poderá assistir ao show da Lady Gaga no Brasil ao vivo. A Rede Globo vai exibir trechos durante a programação. Já o Multishow transmite o show completo na TV por assinatura. O Globoplay disponibiliza a apresentação via streaming, com acesso liberado até para quem não é assinante.

Multishow e Globoplay iniciam transmissão com programa especial

O canal Multishow começa a cobertura às 20h15, com o “Esquenta TVZ Lady Gaga”, que traz bastidores, curiosidades e momentos marcantes da carreira da cantora. Às 21h15, o show começa oficialmente com transmissão simultânea no Multishow e no Globoplay. A Globo entra ao vivo em momentos selecionados.

Lady Gaga prepara setlist com grandes sucessos da carreira

A equipe de Lady Gaga ainda não divulgou a lista oficial de músicas. No entanto, os fãs acreditam que ela vai cantar hits como “Bad Romance”, “Shallow”, “Poker Face” e “Rain On Me”. A cantora também costuma surpreender com versões especiais e discursos emocionantes em seus shows.

Autoridades montam esquema especial de segurança em Copacabana

A Prefeitura do Rio de Janeiro organizou um esquema especial para garantir a segurança do evento. Agentes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da CET-Rio estarão em pontos estratégicos para orientar o público e controlar o trânsito. Os organizadores estimam a presença de mais de 1 milhão de pessoas no show da Lady Gaga.

Turismo e comércio local se beneficiam com o show de Lady Gaga

O setor turístico já sente os impactos positivos do evento. Hotéis de Copacabana registraram 100% de ocupação, e restaurantes reforçaram os estoques. Comerciantes esperam que o show da Lady Gaga movimente milhões de reais na economia local, consolidando o Rio de Janeiro como destino de grandes espetáculos internacionais.

Metrô e ônibus funcionam em esquema especial no dia do show

As autoridades de transporte vão operar com horário estendido no sábado. O MetrôRio terá trens extras até mais tarde, e as linhas de ônibus que passam pela zona sul terão reforço. As ruas próximas à praia ficarão interditadas para veículos, e a orientação oficial é priorizar o transporte público.

Fãs criam mobilização online com a hashtag #LadyGagaNoBrasil

Nas redes sociais, fãs publicam vídeos, compartilham coreografias e mobilizam campanhas para chamar atenção da cantora. A hashtag #LadyGagaNoBrasil está entre as mais comentadas da semana. Os admiradores planejam surpresas durante o show e esperam que Gaga interaja com o público brasileiro.

Lady Gaga declara amor ao Brasil e promete show inesquecível

Lady Gaga usou suas redes sociais para agradecer o carinho dos brasileiros. Em uma publicação recente, a cantora afirmou estar emocionada com o acolhimento e prometeu um espetáculo à altura da paixão do público. O show da Lady Gaga em Copacabana promete entrar para a história como um dos maiores eventos musicais já realizados no país.