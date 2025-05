Sonho que floresceu: casal colhe uvas no terraço de casa em Cachoeiro

Em meio ao calor intenso e ao concreto de Cachoeiro de Itapemirim, uma cena inusitada e encantadora chama a atenção no bairro Jardim Itapemirim: no terraço de uma casa comum, uma parreira exuberante se estende de ponta a ponta, carregada de cachos doces e suculentos. A responsável por esse espetáculo da natureza é a aposentada Terezinha Martins Viana Soares, que, ao lado do marido Antônio Fernando Soares, transformou o quintal suspenso em um verdadeiro vinhedo urbano.

Doce como mel

A história começou há mais de 20 anos, com um gesto simples, quase despretensioso.

“Eu vi um pé de uva na casa de um amigo, me apaixonei e pedi uma muda”, relembra Terezinha com um sorriso no rosto. “Na época, não tínhamos quintal, só um cantinho onde eu plantava flores. Plantei a muda ali mesmo, pertinho da porta de entrada, e em seis meses ela já nos presenteou com seis cachos!”

O que parecia um experimento tímido virou uma paixão de vida. A parreira cresceu junto com a casa e, à medida que o casal ia construindo os andares superiores, os galhos da videira subiam junto. Hoje, ocupa todo o terraço, onde Fernando precisou reforçar a estrutura com cabos de aço e vergalhões para proteger a planta dos ventos e das chuvas fortes.

Solidariedade

Mas o mais impressionante não é o tamanho da parreira, e sim sua generosidade: três colheitas por ano, com quase 2 mil cachos de uva produzidos em cada ciclo. E o mais bonito? Tudo é distribuído gratuitamente entre os vizinhos.

“É incrível, maravilhoso ver como essa parreira produz o ano inteiro”, afirma Fernando, com orgulho nos olhos. “É só olhar pro alto e ver o verde, os cachos pendurados… um espetáculo da natureza no meio da cidade.”

Videira saudável

Mesmo sob o sol forte de Cachoeiro, a videira se mantém saudável, viçosa e produtiva. Tudo graças ao cuidado diário do casal, que faz questão de manter o cultivo 100% orgânico.

“Não compensa vender. A alegria está em colher e dividir. É uma satisfação enorme ver o sorriso das pessoas quando recebem um cacho fresquinho”, emociona-se Terezinha.

Solo fértil

A uva, que há milênios acompanha a história da humanidade como símbolo de fartura, amor e prosperidade, encontrou na laje desse lar capixaba um solo fértil para florescer — e para provar que, com carinho e dedicação, até mesmo no concreto nasce doçura.

Veja o vídeo:

Imagens: Diórgenes Ribeiro