Submetralhadora é apreendida dentro de sofá em Vila Velha

Uma submetralhadora calibre 9mm foi apreendida na tarde desta sexta-feira (9), por policiais militares da Força Tática da 17ª Companhia Independente, durante patrulhamento no bairro Santa Rita, em Vila Velha.

A equipe realizava rondas pela região quando se deparou com um homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, ele correu, atravessou um valão e conseguiu fugir antes de ser abordado. A área, segundo a Polícia Militar, é conhecida por ser ponto frequente de tráfico de drogas.

Durante as buscas no local, os militares encontraram uma arma escondida dentro de um sofá abandonado no matagal. O armamento, uma submetralhadora semi-industrial calibre 9mm, estava municiada e foi recolhido pela equipe.

O material apreendido foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde o caso foi registrado. A Polícia segue investigando para identificar o suspeito e apurar a origem da arma.