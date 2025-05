Sucesso do Disney+, ‘Rivais’ terá 2ª temporada mais longa

Adaptação da obra de Jilly Cooper, Rivais contará com ainda mais manipulação em sua segunda temporada. A segunda temporada do sucesso do Disney+ contará com 12 episódios, quatro a mais que em seu ano de estreia.

Os novos episódios adaptarão a segunda metade do livro lançado em 1988, com carreiras e relacionamentos sendo colocados em xeque à medida que as vidas pessoais e profissionais dos personagens se chocam e segredos são revelados.

David Tennant, Aidan Turner, Katherine Parkinson, Nafessa Williams, Alex Hassell e Bella Maclean têm seus retornos confirmados para a segunda temporada.

Segundo o Disney+, Rivais foi a série britânica de maior audiência da história da plataforma. A produção está indicada a seis prêmios BAFTA, principal premiação do audiovisual do Reino Unido, que anunciará os vencedores neste domingo, 11.

A série segue um rico produtor de TV (Tennant) que tem seu monopólio sobre a emissora local ameaçado quando um homem idealista (Turner) e um charmoso nobre (Hassell) se juntam para tentar obter a concessão para o canal. A disputa se torna uma cada vez mais intensa, com trocas de acusações e chantagens. A segunda temporada começou a ser filmada recentemente.

Lançado em 2024, Rivais está disponível para streaming no Disney+.

Confira o trailer aqui

Estadao Conteudo