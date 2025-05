Supermercado está com diversas oportunidades de emprego no Sul do ES

O Frigolima Supermercados, empresa de compras e varejo, que conta com diversas unidades no Sul do Espírito Santo, está com vagas de emprego disponíveis.

As oportunidades disponibilizadas pela empresa são para as funções de auxiliar de cozinha, repositor de frios, auxiliar de pedreiro, motorista/entregador, auxiliar de confeitaria e recursos humanos. Aliás, entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: salário compatível com o mercado, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e café da tarde.

Os interessados nas vagas de emprego oferecidas pelo supermercado, devem enviar o currículo para o número (28) 99906-3148. Já para a vaga de repositor de frios, os candidatos devem enviar o documento para o número (28) 99991-0448.

Requisitos

Repositor de frios

Experiência na área

2ª grau completo (desejável)

Motorista/entregar

Experiência na área (desejável)

2ª grau completo (desejável)

Recursos humanos

Formação superior em Recursos Humanos, Psicologia, Administração ou áreas realcionadas

Experiência comprovada em gestão de Recursos Humanos, preferencialmente em cargos de liderança

Conhecimento em legislação trabalhista e práticas de gestão de pessoas

Habilidade em comunicação relacionamento interpessoal

Capacidade de análise e resolução de problemas

Proatividade e habilidades de liderança