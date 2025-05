Supermercado está com oportunidades de emprego em Cachoeiro; confira

O Frigolima Supermercados, empresa de compras e varejo, está com oportunidades de emprego abertas na unidade da rua José Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.

As vagas disponibilizadas pela empresa são para as funções de auxiliar de pedreiro e auxiliar de cozinha. Sobretudo, entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: salário compatível com o mercado, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e café da tarde.

Os interessados nas vagas de emprego oferecidas pelo supermercado, devem enviar o currículo para o WhatsApp do número: (28) 99906-3148.