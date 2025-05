Suspeito de estuprar a filha no RJ é preso em Cachoeiro

Um homem, foi preso de dentro de uma churrascaria em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da última quarta-feira (28), acusado de estruprar a sua filha. O crime aconteceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o crime aconteceu em 2022, quando a vítima tinha 11 anos. As investigações foram iniciadas no mesmo ano.

O suspeito estava foragido desde 2023 quando teve sua prisão preventidade decretada.

Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Campos dos Goytacazes, em seguida ficará a disposição da justiça.