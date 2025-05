Suspeito é preso por tráfico de drogas em Mimoso do Sul; confira

Nesta sexta-feira (9), durante patrulhamento da Polícia Militar (PM), os policiais foram informados que estava ocorrendo tráfico ilícito de drogas no bairro Pinicão, em Mimoso do Sul. Assim, a guarnição prosseguiu até o local.

Quando chegaram, os militares deixaram as viaturas na rua de trás, prosseguindo a pé e, após averiguar os fatos, flagraram a comercialização de drogas. Diante dos fatos, os policiais conduziram o indivíduo, um homem de 18 anos, para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

