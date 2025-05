Suspeitos de cometer furtos em Alfredo Chaves são presos pela PM

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio da Força Tática da 11ª Companhia Independente, prendeu, na noite desta terça-feira (13), dois homens suspeitos de participação em um roubo ocorrido no município de Afonso Cláudio.

A ação policial aconteceu no bairro Ipanema, em Viana, e resultou na apreensão de duas armas de fogo e outros objetos roubados.

As prisões foram efetuadas após informações levantadas pelo serviço reservado da 2ª Companhia Independente, que apontavam o paradeiro dos suspeitos em uma área conhecida como “Caixa d’Água”, em Viana.

De acordo com a PMES, os indivíduos são acusados de invadir, no último domingo (11), a residência de um empresário em Afonso Cláudio, de onde teriam levado um veículo, armas, dinheiro em espécie e folhas de cheque.

Suspeitos foram encontrados com armamento pesado

Durante a abordagem, os policiais visualizaram um homem de 28 anos portando uma espingarda calibre 12. Ao perceber a presença da guarnição, o suspeito correu para o interior de uma residência, sendo imediatamente seguido pelos militares. Dentro do imóvel, outro homem, de 26 anos, também foi localizado.

Na revista pessoal, nada ilícito foi encontrado. No entanto, durante a busca na residência, os militares apreenderam:

Uma espingarda calibre 12 com nove cartuchos ;

com ; Um revólver calibre 38 , carregado com cinco munições intactas ;

, carregado com ; Um par de tênis vermelho , reconhecido como pertencente à vítima;

, reconhecido como pertencente à vítima; Três aparelhos celulares.

As armas recuperadas foram confirmadas como sendo as mesmas levadas durante o roubo à residência do empresário.

Suspeitos confessaram o crime

Diante das provas encontradas, os dois homens confessaram a participação no assalto. Eles foram detidos e encaminhados à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, junto com o material apreendido.

A PMES segue atuando de forma integrada com a inteligência policial para garantir mais segurança à população e dar uma resposta rápida aos crimes registrados em todo o estado.