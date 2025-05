Suspeitos de roubo são detidos após perseguição em Cachoeiro

Dois homens foram presos, na noite da última quarta-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim, acusados de furtarem uma motocicleta momentos antes.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, os suspeitos foram localizados no bairro São Luiz Gonzaga. Segundo a PM, os dois estavam envolvidos no roubo de outra moto, ocorrido mais cedo em Itapemirim.

Os militares tentaram realizar uma abordagem, mas a ordem de parada foi ignorada pelos suspeitos. Por esse motivo, foi necessário iniciar uma perseguição.

Os dois acusados foram encontrados próximo ao Centro de Detenção Provisória. No entanto, tentaram fugir a pé, mas foram alcançados. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal. Com eles, não foi encontrado nenhum material ilicito.

A vítima reconheceu os suspeitos que confessaram o roubo e contaram onde a motocicleta estava escondida.

As motocicletas foram removidas ao pátio credenciado. Os suspeitos, com escoriações leves, foram entregues à autoridade policial.