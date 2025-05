Sustentabilidade é fator decisivo nas escolhas dos consumidores

A sustentabilidade tornou-se um fator central na decisão de compra dos consumidores de alimentos e bebidas. Hoje, não basta apenas que um produto seja saboroso ou acessível; ele precisa estar alinhado a valores de responsabilidades ambiental e social. Essa mudança surge por uma crescente conscientização sobre as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, o desperdício de alimentos e as condições de trabalho na cadeia produtiva. Consumidores, especialmente as gerações mais jovens, estão dispostos a pesquisar e, em muitos casos, pagar mais por produtos que comprovem um compromisso genuíno com a sustentabilidade.

Pensando no meio ambiente e nas mudanças do mercado, a Conferência Sustentabilidade Brasil, que acontece na Praça do Papa, em Vitória, entre os dias 11 e 14 de junho, trará o painel “Sustentabilidade no centro da atenção dos consumidores de alimentos e bebidas“, que reunirá especialistas para discutir como as escolhas dos consumidores estão moldando o mercado.

Para abordar esse tema, Michel Tesch, engenheiro agrônomo e especialista em Gestão Empresarial participará do painel. Atualmente subsecretário de Desenvolvimento Rural do Espírito Santo e servidor de carreira do Idaf-ES, Michel possui experiência estratégica em projetos para o Sebrae, Senar-ES e diversas gestões municipais, oferecendo uma visão aprofundada sobre as políticas e práticas no setor rural.

Ao seu lado, Malu Molina, líder de inteligência em governo e comércio na Euromonitor International no Brasil. Especialista em gestão pública pelo Insper, Malu traz uma década de experiência no setor público, com passagens pela Assembleia Legislativa de São Paulo, Prefeitura de São Paulo e Câmara dos Deputados, onde focou em relações internacionais, desenvolvimento sustentável, inovação e gestão de projetos.

Completando o trio, Verônica Bitti, engenheira Agrícola e Ambiental graduada na UFV, é supervisora agrícola de Cafés na Nestlé. Verônica é responsável pela gestão e implementação de projetos de agricultura regenerativa e redução de carbono na região de café Conilon (ES e BA), e sua experiência internacional em sustentabilidade na cafeicultura, SSMA e projetos florestais trará uma perspectiva global e prática sobre o tema.