Tati Machado perdeu o bebê! Veja o motivo

A apresentadora Tati Machado, de 33 anos, anunciou nesta terça-feira (13) que perdeu o bebê que esperava com o marido, Bruno Monteiro. Ela compartilhou a notícia por meio de um comunicado oficial publicado em suas redes sociais.

Tati informou que, no último dia 12 de maio, percebeu que o bebê havia parado de se mover. Imediatamente, ela procurou atendimento na maternidade. Os médicos realizaram os exames e constataram a ausência dos batimentos cardíacos do bebê, que estava com 33 semanas de gestação.

Médicos tentam reverter situação, mas confirmam a perda

Apesar de a gestação ter ocorrido de forma saudável até então, os médicos não conseguiram reverter o quadro. Eles ainda investigam o que causou a morte do bebê. Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto.

Segundo o comunicado, ela enfrentou o processo com coragem, amor e profunda dor. A equipe médica a mantém sob cuidados, e ela se recupera de forma estável.

Família de Tati Machado pede respeito e privacidade

Tati, Bruno e os familiares pediram respeito e privacidade neste momento de luto. “Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a família precisam”, diz a nota divulgada pela equipe da apresentadora.

Após o anúncio, milhares de seguidores, amigos e colegas de profissão enviaram mensagens de apoio e solidariedade nas redes sociais.