Tecnologia evitou a perda de 2 bi de litros de água em Cachoeiro

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, adotou tecnologias e ações preventivas que evitaram a perda de mais de 2,1 bilhões de litros de água no município em 2024.

O trabalho minucioso visa preservar os recursos hídricos e inclui o controle de vazamentos não visíveis, monitoramento de pressões nas redes e níveis de reservatórios, além de acompanhar as vazões na distribuição da água.

Claudio Sobrinho, gerente operacional da BRK em Cachoeiro, destaca que a área de Macromedição e Pitometria desempenha um papel fundamental na redução de perdas. “As atividades incluem o geofonamento de redes e ramais para localizar vazamentos ocultos e visíveis, além de análises de vazões mínimas à noite, testes de fluxo (Step-Test) e monitoramento em tempo real de macromedidores, incluindo Distritos de Medição e Controle (DMC) e reservatórios”, afirma.

Como funciona?

“O geofonamento é realizado durante a noite para evitar interferências sonoras e utiliza-se um equipamento especializado para detectar vazamentos subterrâneos. Esse processo ocorre todos os dias, das 21h às 8h, e é feita uma espécie de ultrassom da área, captando ruídos e vibrações de vazamentos. A BRK gerencia a pressão nas redes com a instalação e manutenção de válvulas redutoras em áreas com pressão excessiva, essa ação contribui para a prevenção de novos vazamentos”, explica o gerente operacional.

A concessionária também adota outras medidas, que incluem o combate a ligações clandestinas, a redução no tempo de reparo de vazamentos visíveis e não visíveis e a utilização de softwares direcionados à redução de perdas. Entre as ferramentas utilizadas estão o Pi System, sistema que ajuda a monitorar as vazões, os níveis dos reservatórios, as pressões e corrente dos bombeamentos; o Epanet e WaterGEMS, que são para estudos hidráulicos, simulação e dimensionamento de sistemas de abastecimento de água; e o ArcGIS, que consiste no cadastro técnico os equipamentos do sistema de abastecimento.

“A implementação de Distritos de Medição e Controle (DMC) também tem sido fundamental. A BRK divide a cidade em áreas menores para facilitar o controle de vazões. O acompanhamento em tempo real permite que as equipes atuem rapidamente nas áreas críticas”, completa Claudio Sobrinho.

Destaque nacional no combate às perdas de água

Cachoeiro de Itapemirim se destaca no cenário estadual e nacional pela eficiência no combate às perdas. Em 2022, o município registrou perdas de 23,47%, abaixo das médias estadual (37,57%) e nacional (37,78%), de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Em 2024, as perdas ficaram em 23,6 0 %, e a meta para 2025 é manter esse índice abaixo de 25%. O objetivo a longo prazo é reduzir as perdas para 19% até 2041.