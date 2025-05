Temer diz que Bolsonaro pode entrar em articulação para 2026

Na última terça-feira (13), o ex-presidente Michel Temer voltou a movimentar o cenário político ao sugerir a formação de uma coalizão entre governadores como estratégia para a disputa presidencial de 2026. Em entrevista ao jornal O Globo, Temer destacou que uma união entre líderes estaduais poderia resultar em um projeto comum para o país, independentemente da figura que venha a ser escolhida como candidato.

O ex-presidente mencionou nomes influentes no tabuleiro político, como o governador de São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, além de Ratinho Júnior (Paraná), Ronaldo Caiado (Goiás) e Romeu Zema (Minas Gerais). Segundo Temer, a repercussão de suas declarações já motivou diálogos entre esses governadores, com a possibilidade de uma reunião para alinhar estratégias e consolidar uma candidatura competitiva.

“Eu falei aquilo quase acidentalmente. Os governadores foram me procurar e eu disse: ‘O Brasil precisa de projeto. Como vocês são governadores, poderiam convocar uma reunião para elaborar um programa comum. Depois, decidirão quem será o candidato ou se ele será vinculado a Jair Bolsonaro, caso este queira incorporar o projeto’”, afirmou Temer.

As movimentações políticas em torno dessa possível coalizão já estão em curso. Recentemente, seis governadores, incluindo aliados do ex-presidente Bolsonaro, participaram de um encontro em São Paulo durante evento pela anistia política. Com a hipótese de Bolsonaro ficar inelegível para 2026, a articulação dos governadores ganha força para identificar um nome viável na corrida presidencial.

Entre as novidades do cenário político, destaca-se a recente filiação do governador Eduardo Leite ao PSD, partido comandado por Gilberto Kassab, o que reforça a articulação em torno dessa estratégia de união estadual para a disputa presidencial.