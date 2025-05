Thunderbolts* não empolga na bilheteria e preocupa Marvel

O mais recente lançamento da Marvel Studios, Thunderbolts (também chamado de Novos Vingadores), está ficando longe do desempenho bilionário que se tornou marca registrada do estúdio na última década. Com R$ 326 milhões arrecadados até agora nas bilheterias globais, o filme foi desbancado por Premonição 6 no topo do ranking nos Estados Unidos, segundo dados do Box Office Mojo.

Acostumada a liderar com folga as bilheteiras entre 2010 e 2019 — período em que seus filmes registraram média de arrecadação próxima de US$ 1 bilhão por título — a Marvel vê agora uma sequência de lançamentos com desempenho abaixo das expectativas. O exemplo mais recente foi Capitão América: Admirável Mundo Novo, que encerrou sua passagem pelos cinemas com R$ 415 milhões no total mundial. Esse número é considerado modesto para os padrões da franquia.

Alto custo, baixa resposta

O desempenho de Thunderbolts preocupa ainda mais por conta do orçamento elevado, somado a uma campanha de marketing massiva, que eleva os custos totais da produção. Analistas apontam que, mesmo que o filme atinja a marca de meio bilhão de dólares em arrecadação, pode não cobrir os próprios investimentos.

Crise criativa e excesso de conteúdo

Segundo reportagem do The Wall Street Journal, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, reconhece que o estúdio enfrenta uma crise de estratégia. Nesse sentido, a tentativa de expandir o universo cinematográfico com uma grande quantidade de filmes e séries interconectados acabou sobrecarregando o público. Isso prejudicou a compreensão das histórias e o interesse nas novas produções.

Nos bastidores, funcionários e criadores já falam abertamente sobre a chamada “fadiga Marvel”. A crítica mais frequente é a de que o estúdio criou um clube fechado para fãs altamente atualizados, excluindo o espectador casual. Desse modo, quem não acompanha todas as séries e filmes do universo dificilmente consegue entender o que se passa nas novas produções — o que afasta novos públicos.

Sinais do desgaste

Mesmo com orçamentos milionários e elencos estrelados, séries como Invasão Secreta, protagonizada por Samuel L. Jackson, foram mal recebidas pelo público. Além disso, reclamações sobre roteiros fracos, narrativas confusas e excesso de lançamentos se tornaram comuns nas redes sociais.

Enquanto a Marvel busca ajustar o rumo e reconquistar o entusiasmo do público, Thunderbolts se torna mais um reflexo de que o brilho da fórmula consagrada do estúdio começa a perder força. O desafio agora é renovar o universo sem saturá-lo ainda mais.