Tiroteio em bar de Vila Velha deixa um morto e três feridos

Dois homens em uma bicicleta dispararam contra frequentadores de um bar no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, na noite deste sábado (24).

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram logo após os disparos, em direção ao Beco do Cutito. Quando a equipe policial chegou ao local, encontrou um dos clientes caído, já sem vida. Ele apresentava diversas perfurações causadas por tiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito. A vítima não resistiu aos ferimentos. Outros três homens também foram atingidos. Um deles levou um tiro na perna e foi levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.

Outra vítima sofreu um disparo de raspão na nuca. Já o terceiro ferido foi baleado na cabeça. Ambos foram levados ao Pronto Atendimento de Cobilândia.

Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos sobreviventes. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.

