Torresmo e cervejinha: Papa Leão XIV já visitou o Brasil

Antes de se tornar o primeiro papa norte-americano da história da Igreja Católica, o então frei Robert Francis Prevost — hoje Papa Leão XIV — esteve em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2004. A visita, à época discreta, voltou aos holofotes com a eleição do novo pontífice nesta semana.

Durante a passagem pela capital mineira, Prevost participou da celebração dos 70 anos do Colégio Santo Agostinho, uma tradicional escola privada localizada na Zona Sul da cidade. Além de encontros religiosos, ele teve tempo para experimentar uma das maiores tradições gastronômicas do estado: o pão de queijo.

Uma fotografia da ocasião voltou a circular nas redes sociais. Nela, Prevost aparece sorridente, segurando um copo com bebida — que internautas especulam ser uma cerveja local. A assessoria de imprensa do colégio, porém, não confirmou o conteúdo do copo, mas reconheceu a autenticidade da imagem.

“A foto faz parte do nosso acervo histórico e está registrada nos nossos anuários”, informou a instituição, que também prestou uma homenagem ao novo papa em suas redes sociais. “Revivemos com emoção os registros da presença do Papa Leão XIV em muitos momentos marcantes, incluindo o aniversário de 70 anos do Colégio Santo Agostinho e encontros com os nossos freis agostinianos”, publicou o colégio.

Na época, Prevost era um dos representantes da Ordem de Santo Agostinho nas Américas. Durante a visita, ele também celebrou missa e manteve reuniões com religiosos locais, deixando boas memórias entre os educadores e estudantes da escola.

A repercussão da imagem mostra o carinho com que os mineiros lembram da visita. Muitos internautas comentaram o tom simpático e acessível do então frei, que agora ocupa um dos cargos mais influentes do mundo.

Em sua eleição como Papa Leão XIV, Robert Prevost se tornou o primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos, marcando uma ruptura simbólica com séculos de papas europeus. Ele também é conhecido por seu estilo conciliador e por valorizar o diálogo com as bases da Igreja.