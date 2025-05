Trabalho: Cachoeiro registrou saldo positivo de empregos em março

De acordo com os últimos dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal, Cachoeiro registrou números positivos na geração de empregos no mês de março.

O saldo foi de 66 novos postos de trabalho, número que considera a diferença entre contratações e demissões no período. Em relação ao estoque de vagas, o município conta com 48.628 contratos de trabalho formal em vigência.

No recorte de atividades econômicas, as áreas que mais contribuíram para o bom resultado do saldo positivo de empregos em Cachoeiro, no mês de março, foram os setores de Serviços (+ 103)