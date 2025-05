Tráfico em Guaçuí: polícia apreende arma, drogas e prende suspeito

Uma operação conjunta das equipes da Força Tática e ROR do 3º Batalhão, realizada na última segunda-feira (19), resultou na apreensão de drogas, arma de fogo e materiais ligados ao tráfico em Guaçuí.

De acordo com informações da Polícia Militar, o local já era conhecido pela polícia como ponto de tráfico de entorpecentes. Durante a abordagem, um indivíduo tentou fugir em uma motocicleta, mas foi interceptado pelos militares.

Ao mesmo tempo, outros policiais avistaram dois suspeitos dentro de uma residência. Um deles, ao perceber a presença das equipes, correu para os fundos da casa com uma arma de fogo em mãos e conseguiu fugir. Durante a fuga, ele dispensou um revólver calibre .38 com oito munições, que foi localizado pelos policiais.

O outro suspeito, de 27 anos, permaneceu no local e foi detido. Com ele, foram encontradas 95 pedras de crack. O homem possui diversas passagens criminais, incluindo porte ilegal de arma de fogo e mandado de busca e apreensão em aberto.

Durante a busca no interior do imóvel, os militares localizaram uma balança de precisão, dinheiro trocado, materiais para endolação de drogas e um aparelho celular.

Contudo, diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui