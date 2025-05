Tragédia: 5 ocupantes do mesmo carro morrem após batida com caminhão

Um grave acidente na BR-280 causou a morte de cinco jovens na madrugada desta sexta-feira (16), entre as cidades de Canoinhas e Irineópolis, no Norte de Santa Catarina. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que as vítimas estavam colidiu frontalmente com um caminhão. Todos os ocupantes do automóvel morreram no local.

As vítimas tinham entre 18 e 30 anos e estavam em um veículo modelo Astra, com placas de Porto União. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção dos corpos.

O caminhão envolvido no acidente na BR-280 tem placas de Três Barras, também na região Norte do estado. O motorista, de 37 anos, saiu ileso, conforme informou a PRF.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas já encontraram as vítimas presas às ferragens e mortas.

A rodovia BR-280 precisou de uma interdição parcial para o atendimento da ocorrência. As causas da colisão estão sendo apuradas pelas autoridades.

Sobre a BR-280

A BR-280 é uma importante rodovia federal que corta o Norte catarinense, com intenso fluxo de veículos de carga e passeio. O trecho entre Canoinhas e Irineópolis é conhecido por ser movimentado e por registrar diversos acidentes.