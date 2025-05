Urgente! Acidente com vítima fatal na Safra em Cachoeiro

Um motociclista morreu em um grave acidente no km 414 da BR-101, na localidade de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira (15).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista colidiu com uma carreta e morreu no local.

A perícia da Polícia Científica foi acionada e removeu o corpo. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor da carreta.