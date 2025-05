URGENTE! Caminhão com bloco de granito tomba em Cachoeiro

Um caminhão que transportava blocos de granito perdeu o controle e tombou na localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quarta-feira (14).

Com o acidente, o veículo ficou atravessado, bloqueando a estrada.

A empresa responsável pelo material informou que o caminhão era fretado e que não possuía permissão para divulgar mais informações. No entanto, confirmou que os danos foram apenas materiais e que ninguém ficou ferido.

