Valores a receber: veja se você tem direito e como sacar

O Banco Central divulgou nesta terça-feira (13) a atualização dos dados do Sistema Valores a Receber (SVR), revelando que os brasileiros ainda têm mais de R$ 9,1 bilhões esquecidos em instituições financeiras. Os números são referentes ao mês de março de 2025.

Quantia disponível ultrapassa R$ 9 bilhões

De acordo com o levantamento, há exatamente R$ 9.136.494.373,56 disponíveis para saque por pessoas físicas e jurídicas. O valor representa recursos que estavam parados em contas-correntes, poupanças inativas, consórcios encerrados, entre outros produtos bancários.

Milhões ainda não acessaram o sistema

Apesar das constantes campanhas de divulgação, milhões de brasileiros ainda não consultaram seus saldos no sistema. Segundo o Banco Central, mais de 42 milhões de CPFs e 3 milhões de CNPJs têm algum tipo de valor a receber.

Como consultar os valores a receber

A consulta deve ser feita exclusivamente pelo site oficial: valoresareceber.bcb.gov.br. O acesso é gratuito, e o cidadão precisa apenas do CPF ou CNPJ e data de nascimento ou de abertura da empresa.

Pagamentos são feitos via Pix

Se houver saldo disponível, o sistema informa os próximos passos. Os que se encaixam devem realizar o saque via Pix. Caso o usuário não tenha Pix, será necessário entrar em contato diretamente com a instituição que detém o recurso.

Valores esquecidos em contas antigas

Entre os motivos mais comuns para a existência desses valores estão contas bancárias encerradas com saldo restante, tarifas cobradas indevidamente, parcelas ou cotas de consórcios e recursos não procurados após falecimento do titular.

Sistema foi relançado com melhorias

O Sistema Valores a Receber foi relançado em 2023 com nova interface, maior transparência e facilidades no processo de resgate. Desde então, mais de R$ 6 bilhões já voltaram à população, segundo o Banco Central.

Atenção a golpes e sites falsos

O BC alerta para tentativas de golpes. A única plataforma oficial para consulta e solicitação dos valores a receber é o site do Banco Central. Não é necessário pagar nenhum valor para acessar o serviço.

Fique atento: há prazo para resgate?

Atualmente, não há prazo limite para resgatar os valores, mas o BC recomenda que os usuários façam a consulta regularmente, especialmente quando houver atualizações no sistema.

Acesse agora e confira seus valores a receber

Com mais de R$ 9 bilhões ainda esquecidos, é essencial que os brasileiros aproveitem a facilidade do sistema e verifiquem se têm algum valor a receber. A consulta leva apenas alguns minutos e pode fazer diferença no bolso.