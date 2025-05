“Vamos decapitá-la”: jovem é ameaçada por alunos em Domingos Martins

A mãe de uma adolescente de 15 anos denunciou que sua filha foi ameaçada de morte por colegas da escola estadual onde estuda, localizada em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo.

Ela divulgou dois vídeos nas redes sociais relatando que estudantes criaram um grupo no WhatsApp com o objetivo de planejar o assassinato da adolescente. As publicações rapidamente se espalharam e o caso ganhou repercussão nesta quarta-feira (30).

Ameaças realizadas através de grupo de WhatsApp

Segundo a postagem, o nome do grupo é ”só nós” e os integrantes trocam mensagens claras onde demosntram a intenção de matar a adolescente.

Entre os trechos mencionados, estavam frases como: “Eu levo o facão” e “Vamos até a casa dela para decapitar a cabeça dela, ter certeza de que ela morreu”.

A mãe relatou que teve acesso às conversas graças a uma colega da filha, participante do grupo, que decidiu enviar os prints por não concordar com o teor das mensagens.

Após tomar conhecimento do caso, a adolescente procurou a coordenação da escola. Em seguida, a família registrou boletim de ocorrência na delegacia.

A Polícia Civil informou que a investigação está em curso e que a mãe solicitou medidas cautelares de urgência, já encaminhadas ao Judiciário. Por envolver menores, o caso corre em sigilo.

Em publicações nas redes sociais, a mãe demonstrou sentimento de desamparo diante da situação:

A sensação que tenho é de que eu e minha filha estamos recebendo menos apoio do que os responsáveis por isso. É ela quem terá que sair da escola, trocar de turno… Estou muito assustada — desabafou.

Por meio de nota, no site oficial, a Prefeitura de Domingos Martins repudiu o caso.

Confira:

Boa noite, A Prefeitura de Domingos Martins repudia veementemente qualquer tipo de violência e reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente escolar seguro e acolhedor. Desde o início do caso citado, a gestão municipal tem colaborado ativamente com as investigações conduzidas pelas autoridades policiais competentes. Os alunos envolvidos na situação, uma vez devidamente identificados no âmbito da unidade escolar, serão responsabilizados conforme os protocolos estabelecidos, tanto nas escolas da rede municipal quanto nas da rede estadual local. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), a direção da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio está em diálogo com a família da vítima e já solicitou a presença da Patrulha Escolar para reforçar a segurança e o acompanhamento da comunidade escolar. Além disso, todos os estudantes que necessitarem não apenas os diretamente envolvidos serão assistidos pela equipe do Programa de Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (Apoie), formada por profissionais de diversas áreas, com o objetivo de oferecer suporte emocional, orientação e prevenção. É importante destacar que a unidade escolar sempre foi reconhecida por manter um ambiente de respeito, diálogo e harmonia. O episódio ocorrido é um fato isolado e sem precedentes na história da escola. O município, em parceria com o Governo do Estado, mantém em seu calendário educacional diversas ações pedagógicas e estratégias de conscientização, como palestras voltadas a alunos, professores e famílias, campanhas educativas, oficinas temáticas e atividades extracurriculares, com o objetivo de fortalecer valores como empatia, convivência pacífica e respeito mútuo. Seguimos vigilantes, comprometidos com a integridade dos nossos estudantes e com o fortalecimento de políticas públicas que promovam a cultura de paz em nossas escolas. Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Domingos Martins