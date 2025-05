Van escolar capota e seis alunos ficam feridos em Iconha

Uma van escolar perdeu o controle e capotou na localidade de Crubixá, em Iconha, na manhã desta sexta-feira (30).

De acordo com as informações, seis alunos estavam no veículo no momento do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou as vítimas com ferimentos leves para o Hospital Danilo Monteiro de Castro.

O motorista também foi socorrido e levado para o mesmo hospital, com ferimentos mais graves, porém consciente.

O prefeito Gedson Paulino afirmou ao portal AQUINOTICIAS que o município, por meio da Secretaria de Educação, está prestando toda a assistência necessária às vítimas.

Veja as fotos:

Foto: Redes Sociais Foto: Redes Sociais Redes Sociais