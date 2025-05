Vaticano divulga brasão e assinatura oficial do Papa Leão XIV

O Vaticano divulgou na manhã deste sábado (10) o brasão oficial e a assinatura do novo pontífice, Papa Leão XIV. As imagens foram publicadas nas redes sociais oficiais da Secretaria de Estado e do Vaticano, incluindo o perfil na plataforma X.

Logo após a divulgação, o Papa Leão teve sua primeira reunião com os cardeais da Igreja, momento em que sinalizou o desejo de dar continuidade à visão pastoral e às reformas iniciadas pelo Papa Francisco.

Selo oficial do Papa Leão XIV, divulgado pelo Vaticano

Segundo o Vaticano, o brasão do Papa Leão XIV reflete sua formação agostiniana e os valores centrais que pretende promover durante seu pontificado, com destaque para a unidade e a comunhão na Igreja.

O escudo é dividido em duas partes diagonais. Na parte superior, um fundo azul traz a imagem de um lírio branco. Já na parte inferior, sobre um fundo claro, há um símbolo tradicional da Ordem de Santo Agostinho: um livro fechado com um coração transpassado por uma flecha.

Assinatura do Papa Leão XIV

O símbolo remete diretamente à conversão de Santo Agostinho e à sua experiência com a palavra divina, expressa na frase em latim “Vulnerasti cor meum verbo tuo” — “Tu perfuraste meu coração com a tua palavra”.

A divisa do brasão do Papa Leão XIV é “In Illo uno unum”, que significa “No Um, somos um”. A expressão é inspirada em uma reflexão de Santo Agostinho sobre o Salmo 127, onde afirma que, embora os cristãos sejam muitos, todos são um só em Cristo.