Vaticano divulga foto oficial do papa Leão XIV; confira

O Vaticano divulgou nesta sexta-feira (16) a nova foto oficial do papa Leão XIV. A imagem, publicada nos canais oficiais da Santa Sé, mostra o pontífice com um semblante sorridente, vestindo batina branca simples e uma cruz dourada de grandes dimensões pendurada no pescoço. O retrato traz ainda a assinatura do papa e o brasão pontifício.

A divulgação ocorre em uma semana marcada por uma série de compromissos e declarações do líder da Igreja Católica. Em discurso a diplomatas, nesta sexta-feira, Leão XIV reafirmou posições doutrinárias tradicionais, definindo a família como “a união estável entre um homem e uma mulher” e reforçando a oposição do Vaticano ao aborto. No mesmo pronunciamento, o papa também defendeu a dignidade dos imigrantes e incentivou o diálogo inter-religioso.

Presença digital e encontro esportivo

A agenda do pontífice também incluiu momentos de descontração. Na quarta-feira (14), Leão XIV recebeu no Vaticano o tenista italiano Jannik Sinner, número um do mundo, evidenciando seu conhecido apreço por esportes.

Na terça-feira (13), o papa lançou seu perfil oficial nas redes sociais, assumindo a conta @Pontifex, já utilizada por seus antecessores, Francisco e Bento XVI. Desde então, Leão XIV já acumula 13 milhões de seguidores no Instagram e 18 milhões na rede X (antigo Twitter).