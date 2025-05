Veja o que fazer para receber o dinheiro do INSS de volta

Mais de 9 milhões de beneficiários do INSS serão notificados nesta terça-feira (13) sobre descontos realizados por entidades associativas diretamente em seus benefícios.

Entretanto, a notificação será enviada por meio do aplicativo Meu INSS, que pode ser acessado pelo celular. Por isso, é essencial estar atento às mensagens no aplicativo.

A mensagem enviada aos usuários será a seguinte:

“Aviso importante para você Foi identificado desconto de entidade associativa em seu benefício. Agora, você poderá informar se autorizou ou não através do Meu INSS ou ligue 135” .

Porém, para receber avisos do INSS no celular, siga este passo a passo:

Assim, essa ação garante que você não perderá atualizações importantes sobre seu benefício.

A partir de quarta-feira (14), o beneficiário poderá:

Porém, a solicitação poderá ser feita pelo aplicativo Meu INSS, pelo site oficial ou pelo telefone 135.

O INSS alerta: não envia mensagens por SMS, WhatsApp nem faz ligações diretas para tratar desse tipo de assunto.

Portanto, se surgir qualquer dúvida, entre em contato com a central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. Para atendimento mais rápido, prefira ligar após as 16h ou aos sábados.

