Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo (11) em Cachoeiro

Neste domingo (23), cinco farmácias estão de plantão em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, os estabelecimentos comerciais funcionarão, com atendimento presencial e entregas em domicílio.

As farmácias de plantão no Centro e no Guandu funcionam de 7h às 22h. Enquanto que nas drogarias de outros bairros, o funcionamento é de 7h às 19h (facultativo até às 22h).

Confira a lista completa:

Drogaria Cachoeiro – Localizada na Praça Visconde de Matozinhos, nº 17, no bairro Guandu, em frente ao Posto Nogueira. Telefone: (28) 3521-5533. Farmácia Pague Menos – Fica na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, nº 72, no bairro Gilberto Machado, ao lado da Padaria Top. Telefone: (28) 3522-8299. Drogaria Opção – Situada na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 77, no bairro Santo Antônio, ao lado do Supermercado Perim (parte de cima). Telefone: (28) 3521-0401. Drogaria Costa – Endereço na Rua Cariri, nº 07, bairro Aquidaban, em frente à Praça Elísio Imperial. Telefone: (28) 3511-6787. Farmácia Trevo – Localizada na Rodovia Ricardo Barbieri, nº 74, no bairro Aeroporto, em frente ao Supermercado Otavarp. Telefone: (28) 3521-5181.