Velório de Irmã Otília será aberto ao público

Cachoeiro de Itapemirim se prepara para prestar a última homenagem à Irmã Maria Joana Otília, religiosa do Instituto das Irmãs de Jesus na Eucaristia, que faleceu nesta segunda-feira (26).

Muito conhecida e respeitada pelos fiéis e pela população local, Irmã Otília dedicou sua vida ao serviço cristão e à acolhida dos mais necessitados, especialmente na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Seu nome tornou-se símbolo de fé e cuidado no município.

O velório terá início às 7h da manhã da próxima terça-feira (27), com Celebração Eucarística na Capelinha da Santa Casa, local onde Irmã Otília atuou com dedicação por tantos anos. Em seguida, será celebrada uma Missa de corpo presente na Igreja Catedral de São Pedro, em horário a ser confirmado.

Fiéis, religiosos, amigos e familiares são esperados para o momento de despedida e gratidão pela vida da religiosa que marcou profundamente a história da cidade com sua vocação e espiritualidade.

