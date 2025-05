VÍDEO | Adolescente dá à luz em calçada em Vila Velha

Uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores do bairro Alecrim, em Vila Velha. Uma adolescente de 17 anos deu à luz em uma calçada na manhã desta quinta-feira (15).

De acordo com as informações, a adolescente havia acabado de descer de um ônibus e, devido às fortes dores, decidiu deitar-se na calçada. Nesse momento, a criança nasceu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e apoiou o Corpo de Bombeiros na realização do corte do cordão umbilical.

A mãe e o bebê foram encaminhados ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, em Vila Velha.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui