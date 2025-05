VÍDEO| Adolescente é esfaqueado em Castelo; estado de saúde é delicado

Um adolescente, de 17 anos, foi esfaqueado na cabeça na noite da última sexta-feira (23) em Castelo. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal com um corte profundo e sangramento intenso.

De acordo com informações da Polícia Militar, populares informaram que o suspeito estaria escondido no bairro Niterói. Ele foi localizado em frente a um bar portando duas facas dentro da sacola. Durante a abordagem, ele não apresentou resistência.

Aos militares, o suspeito contou que havia comprado drogas com a vítima e pediu para realizar o pagamento via Pix. No entanto, o adolescente disse que cobraria um valor acima do combinado. Diante da cobrança, o suspeito se revoltou e esfaqueou a vítima.

Os policiais seguiram para o hospital, onde o adolescente estava recebendo atendimento médico. Ele contou que estava na cidade a trabalho. Em sua versão, disse apenas que estava sentado próximo ao campo fumando maconha, quando foi atacado.

Devido a gravidade e necessidade de cuidados mais complexos, o adolescente foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis

Veja o vídeo

Vídeo: Redes Sociais