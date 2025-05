VÍDEO | Aparição de onça assusta moradores de Iconha

Uma moradora do bairro Novo Horizonte, em Iconha, ficou surpresa ao ver uma onça passeando pela entrada de seu comércio.

A aparição foi contemplada por meio do sistema de videomonitoramento do próprio estabelecimento.

As imagens reforçam os relatos de outros moradores que já haviam avistado o animal em ocasiões anteriores, nas proximidades da região urbana.

Confira o vídeo abaixo:

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui