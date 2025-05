VÍDEO | Carreta tomba e causa transtornos na BR-101 em Cachoeiro

Um grave acidente foi registrado nesta quinta-feira na Rodovia do Frade, BR-101, em Cachoeiro de Itapemirim.

Motoristas que passavam pelo local filmaram o momento seguinte ao acidente, quando outros condutores corriam para socorrer o motorista da carreta, que tombou após passar por uma curva conhecida como Curva da Jaqueira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado para prestar os primeiros socorros. O estado de saúde do condutor não foi informado.

