VÍDEO | Carro é encontrado dentro de rio em Castelo

Um carro foi encontrado submerso no rio Castelo, na manhã deste domingo (25), nas proximidades da ponte da delegacia em Castelo.

Populares que passavam pelo local avistaram parte do veículo na água e acionaram as autoridades. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para verificar a situação.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou ocupantes no interior do veículo. As circunstâncias que levaram o carro ao rio também ainda são desconhecidas. A área foi isolada para os trabalhos de retirada do automóvel e apuração dos fatos. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

VÍDEO:

Vídeo: Redes Sociais