VÍDEO | Carro pega fogo em frente a escola em Marechal Floriano

Um veículo pegou fogo por volta das na tarde da última quinta-feira (22), em frente a uma escola no Centro de Marechal Floriano.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiro, o fogo já ultrapassava um metro de altura. Uma equipe esteve no coloca e após análise foi optado por usar a técnica de combate indireto, com montagem imediata de uma linha de mangueiras pressurizadas.

Em seguida, os bombeiros desligaram a bateria do veículo e sinalizaram o local de forma provisória. Toda a operação foi conduzida com apoio da equipe de resgate AR038, chefiada pelo sargento BM Schunk, e da Polícia Militar do Espírito Santo, sob comando do soldado Wilson Júnior. A PM colaborou com o isolamento e a segurança do perímetro.

Após garantir que não havia mais riscos, os bombeiros retornaram à sede da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar. O deslocamento de volta transcorreu sem incidentes. Não houve registro de feridos.

Veja o vídeo:

Vídeo: Divulgação