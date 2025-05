VÍDEO | Colisão deixa motociclista ferido em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente, na Av Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta terça-feira (13).

De acordo com informações, o motorista do veículo de passeio estava saindo do bairro Zumbi em direção a Av Aristides Campos quando colidiu com o motociclista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

Vídeo: Redes Sociais