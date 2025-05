VÍDEO | Colisão envolvendo carro e ônibus causa transtornos em Piúma

Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e um ônibus causou transtornos na Rodovia do Contorno, em Piúma, na manhã desta quarta-feira (14).

O condutor do ônibus teria tentado desviar de alguns cachorros que estavam na pista, quando perdeu o controle e atingiu o Fiesta, que seguia no sentido Guarapari. Apesar do susto, ninguém ficou ferido; entretanto, o trânsito seguiu lento.

A equipe do AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a assessoria da Viação Sudeste; no entanto, não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

Veja o vídeo:

Vídeo: esnoticiasdigital