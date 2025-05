VÍDEO | Criança e 3 adultos feridos em grave acidente em Cachoeiro

Uma criança e três adultos ficaram feridos em um grave acidente na BR-482, em Morro Grande, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última quinta-feira (8).

De acordo com informações de pessoas que estavam no local, o veículo de passeio capotou após colidir com a traseira de um caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate das quatro pessoas que estavam no carro, todas com ferimentos leves.

Vídeo: Redes Sociais